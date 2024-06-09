Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в Брянской области

Российские системы ПВО минувшей ночью ликвидировали украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.
Днем ранее стало известно, что дроны националистов впервые атаковали населенные пункты в Республике Дагестан. Беспилотник сбили автоматной очередью рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе региона.
В субботу Минобороны также сообщало, что силы Черноморского флота за сутки ликвидировали пять безэкипажных катеров ВСУ в море. Кроме того, силы ПВО уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
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