Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

В течение прошлых суток силы Черноморского флота ликвидировали пять безэкипажных катеров ВСУ в море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров», — заявили в ведомстве.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«ПВО уничтожили семь реактивных снарядов HIMARS и „Ольха“, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, противокорабельную ракету „Нептун“, а также 71 беспилотный летательный аппарат», — добавили в Минобороны.

Днем ранее также стало известно об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в районе Крыма. Их ликвидировали штатным вооружением армейской и морской авиации.

Минобороны показывало уничтожение украинского надводного дрона на видео. Военные пулеметным огнем из вертолета поразили быстро движущийся беспилотник, он взорвался.