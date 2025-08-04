Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем
Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Гусев предупредил, что в Воронеже сохраняется угроза атаки.
По данным Минобороны, ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Россию вечером 3 августа. Средства ПВО сбили 11 беспилотников над российскими регионами.
Ранее стало известно, что в Воронежской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали четыре человека. Трех жителей госпитализировали. Удар полностью разрушил частный дом.
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