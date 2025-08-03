Над российскими регионами сбили 11 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за два часа уничтожили над территорией России 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку атаковать российские регионы с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Четыре дрона перехватили и ликвидировали в Крыму, еще три — над территорией Брянской области. Также два БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, и по одному — в Курской и Орловской областях.

В результате атаки ВСУ в Воронежской области пострадали четыре человека. Медики госпитализировали двух пострадавших, еще одного мужчину из пригорода привезли в больницу с ожогами.

Ранее о последствиях атаки на Сочи в ночь на 3 августа сообщил мэр города Андрей Прошунин. На нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом.