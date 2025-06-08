Силы ПВО уничтожили летящий на Москву дрон ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

В ночь на 7 июня российские зенитчики предотвратили две атаки украинских беспилотников на Москву. Во время первой силы ПВО уничтожили один вражеский дрон, а при второй — сбили четыре БПЛА ВСУ.

Ранее в Тульской области силы ПВО поразили несколько воздушных целей, один из дронов упал на территории Новомосковской акционерной компании «Азот». Возник пожар, пострадали два человека.