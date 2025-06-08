Силы ПВО уничтожили летящий на Москву дрон ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.
В ночь на 7 июня российские зенитчики предотвратили две атаки украинских беспилотников на Москву. Во время первой силы ПВО уничтожили один вражеский дрон, а при второй — сбили четыре БПЛА ВСУ.
Ранее в Тульской области силы ПВО поразили несколько воздушных целей, один из дронов упал на территории Новомосковской акционерной компании «Азот». Возник пожар, пострадали два человека.
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