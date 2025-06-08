Химпредприятие загорелось при атаке БПЛА на Тульскую область

Губернатор Миляев: БПЛА упал на завод «Азот» в Тульской области

Силы ПВО поразили несколько целей в небе над Тульской областью. Один из беспилотников упал и спровоцировал пожар на территории Новомосковской акционерной компании «Азот», сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском „Азоте“. Горение ликвидировано. <…> По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности», — заявил он.

Лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа» оценили состояние окружающей среды. По словам Миляева, показатели допустимой концентрации загрязняющих веществ не превышены.

Губернатор добавил, что военные сбили несколько воздушных целей. Режим опасности атаки БПЛА в Тульской области действует с 23:00 7 июня.

Украинские беспилотники атаковали также Курскую и Орловскую области. За три часа силы ПВО уничтожили 32 дрона.