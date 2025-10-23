Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Утром 23 октября российские силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее стало известно, что ночью на 23 октября в небе над российскими регионами ликвидировали почти 140 дронов противника.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью (56), еще 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской областью.

В Брянской области в селе Новые Юрковичи при атаке беспилотников ВСУ погибла местная жительница. В момент удара она находилась за рулем автомобиля.