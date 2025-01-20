Силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Татарстаном

Утром 20 января средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники уничтожили над регионами в период с 06:00 до 07:00 утра, уточнили в ведомстве.

Украинские боевики с помощью БПЛА пытались атаковать промышленные объекты в Татарстане. Все предприятия в республике работают обычном режиме, никто из жителей не пострадал. В мэрии Казани позже сообщили о падении обломков дрона рядом с жилым домом на улице Можайского.

Звуки взрывов слышали в Советском районе города. По информации Telegram-канала Mash, ВСУ планировали ударить по промзоне в Авиастроительном районе Казани.

В ночь на 20 января военные обнаружили и сбили 31 БПЛА над российскими регионами. Атаки зафиксировали в Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областях, а также в Татарстане.