Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона в Московском регионе

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре беспилотника в Московском регионе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ночью он сообщил о 21 беспилотнике, уничтоженном в столичном регионе. В итоге количество сбитых дронов увеличилось до 25.

Также Росавиация в ночь на среду, 19 августа, предупредила о временных ограничениях в работе аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Анологичные меры ввели в ярославском аэропорту.

Вчера за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 791 украинский дрон над российскими регионами. БПЛА сбили над 13 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.