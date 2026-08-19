Собянин сообщил о 21 сбитом беспилотнике на подлете к Москве

На подлете к Москве сбили 21 БПЛА ВСУ

Российские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники на подлете к Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Первые 11 БПЛА ВСУ сбили примерно в 02:41. К месту падения обломков сразу же прибыли экстренные службы.

Спустя полчаса Собянин сообщил еще о 10 беспилотниках, которые также нейтрализовали на пути к Москве. Других деталей происшествия мэр не привел.

Росавиация в ночь на среду, 19 августа, предупредила о временных ограничениях в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Кроме того, аналогичные меры ввели в аэропорту Ярославля.

Украина пыталась направить беспилотники на Москву и в ночь на 18 августа. К утру ПВО России сбили над территорией региона 180 БПЛА ВСУ.