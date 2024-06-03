Водитель легковушки погиб из-за дрона-камикадзе в Белгородской области

В селе Муром Белгородской области водитель машины погиб при атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон атаковал легковую машину, когда та ехала по дороге, уточнил он. При взрыве находившийся за рулем человек погиб на месте. Автомобиль сгорел полностью.
«В настоящее время устанавливается личность погибшего», — добавил губернатор.
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