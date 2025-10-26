Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

Ранее в Обнинске нашли дрон рядом с одним из домов по улице Курчатова, обошлось без пострадавших.

Минобороны России до этого сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник. В частности, в Подмосковье уничтожили девять дронов, в Смоленской области — 11 БПЛА, а над Воронежской и Ленинградской областями — по восемь аппаратов. Наибольшее количество беспилотников ликвидировали над Ростовской областью — 20.