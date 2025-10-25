Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА
Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА над 14 регионами России
Российские силы противовоздушной обороны ночью сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 20 дронов сбили над Ростовской областью, 19 — над Волгоградской, 17 — над Брянской, 12 — над Калужской.
Также 11 беспилотников ликвидировали в Смоленской области, девять — над Московским регионом, в том числе семь — летевших в сторону Москвы. По восемь — над территориями Ленинградской и Воронежской областей.
По два БПЛА — над территориями Рязанской, Тамбовской и Новгородской областей, по одному — над Тульской и Тверской областями.
Ранее в результате атаки БПЛА в Брянской области погибла женщина, дрон ударил в ее автомобиль в районе села Новые Юрковичи Климовского района.