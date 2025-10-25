Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что 20 дронов сбили над Ростовской областью, 19 — над Волгоградской, 17 — над Брянской, 12 — над Калужской.

Также 11 беспилотников ликвидировали в Смоленской области, девять — над Московским регионом, в том числе семь — летевших в сторону Москвы. По восемь — над территориями Ленинградской и Воронежской областей.

По два БПЛА — над территориями Рязанской, Тамбовской и Новгородской областей, по одному — над Тульской и Тверской областями.

Ранее в результате атаки БПЛА в Брянской области погибла женщина, дрон ударил в ее автомобиль в районе села Новые Юрковичи Климовского района.