Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали 35 беспилотников на подлете к Москве. По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты оперативных служб.

Всего за прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами. БПЛА ликвидировали на подлете к столице, над Крымом, в акваториях Азовского и Черного морей, а также еще над 12 областями страны.