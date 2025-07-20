Сгорели машины, выбило окна. Последствия атаки БПЛА на Зеленоград сняли на видео

Появились кадры последствий ночной атаки украинских беспилотников на Зеленоград. Повреждения получил многоэтажный жилой дом, а обломки дрона рухнули на припаркованный автомобиль.

По предварительной информации, две машины, на которые упали обломки БПЛА, полностью выгорели. В многоэтажке на нескольких этажах выбило окна и повредило балконы.

По словам очевидца происшествия, звуки взрывов были настолько мощными, что их было слышно по всему городу.

«Грохот стоял по всему Зеленограду. Было очень страшно. Детям сказала, что гроза», — сказала собеседница 360.ru.