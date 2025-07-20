Сгорели машины, выбило окна. Последствия атаки БПЛА на Зеленоград сняли на видео
Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА на Зеленоград
Появились кадры последствий ночной атаки украинских беспилотников на Зеленоград. Повреждения получил многоэтажный жилой дом, а обломки дрона рухнули на припаркованный автомобиль.
По предварительной информации, две машины, на которые упали обломки БПЛА, полностью выгорели. В многоэтажке на нескольких этажах выбило окна и повредило балконы.
По словам очевидца происшествия, звуки взрывов были настолько мощными, что их было слышно по всему городу.
«Грохот стоял по всему Зеленограду. Было очень страшно. Детям сказала, что гроза», — сказала собеседница 360.ru.
Территорию падения обломков беспилотника оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее стало известно, что одна из квартир в многоэтажке тоже получила повреждения. В ней никто не проживал, обошлось без пострадавших.