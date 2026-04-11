Силы ПВО уничтожили более 250 украинских беспилотников за сутки в зоне СВО

Минобороны: ПВО России за день уничтожила 259 дронов и 12 авиабомб в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 259 беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили более 133 тысячи дронов.

За неделю с 4 по 10 апреля ВС России нанесли пять групповых ударов возмездия по ВПК Украины в ответ на террористические удары ВСУ по гражданским объектам. Атаки совершали в том числе высокоточным оружием большой дальности.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные продвинулись более чем на 1,5 километра в Сумской области, где сейчас идут активные боевые действия.

Также он отмечал, что бойцам ВС России удалось выровнять 10 километров линии фронта в Харьковской области.