Российские военные выровняли 10 км линии фронта в Харьковской области

В Харьковской области бойцы ВС России выровняли 10 километров линии фронта у села Амбарное. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Амбарного Харьковской области наши военнослужащие продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Здесь выровнена линия боевого соприкосновения на участке порядка 10 км — это район Амбарное — Чугуновка», — сказал он.

Марочко также рассказал, что российские военные выбивают украинские подразделения из соседнего населенного пункта Хатнее. Армия России готовится к наступлению на запад от Амбарного.

До этого он сообщал 8 апреля, что российские военные частично выдавили боевиков ВСУ с восточных окраин Амбарного. Подразделения ВС России начали обходить украинскую группировку, продвигаясь юго-восточнее от села.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные продвинулись на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области. Они вклинились в оборону ВСУ на 5,5 километра.