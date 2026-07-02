Силы ПВО уничтожили более 25 дронов в шести районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 25 беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области», — написал он.

По словам Слюсаря, дроны ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Тарасовском и Шолоховском районах. Данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

Сегодня ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявили воздушную опасность. Он предупредил местных жителей о вероятном замедлении мобильного интернета. Также средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников.