Над Ленобластью сбили шесть беспилотников

В Ленинградской области объявлена воздушная опасность. В ночь на 2 июля военные обезвредили шесть беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в телеграм-канале .

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты четыре БПЛА. Боевая работа продолжается», — объявил он.

Дрозденко сообщил об опасности беспилотников в 03:12. Он предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета. Позже губернатор написал об уничтожении еще двух беспилотников.

Ранее украинские беспилотники атаковали предприятия в Пензе. Пострадали два человека. Одному из них госпитализация не потребовалась, другого экстренно прооперировали из-за осколочных ранений. Взрывная волна выбила стекла в двух многоквартирных домах. В регионе вводили план «Ковер» и режим беспилотной опасности.