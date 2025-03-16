ПВО уничтожила более 15 дронов ВСУ в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили более 15 дронов в трех районах Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что предварительно, никто не пострадал. При этом в области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее в Красноармейском районе Волгограда начался пожар, возникший в результате падения обломков дрона ВСУ. До этого в небе над городом были слышны звуки взрывов. Украинские беспилотники попытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Минобороны России ранее сообщило, что российские зенитчики перехватили и сбили 126 дронов ВСУ над шестью регионами страны. Наибольшее количество беспилотников уничтожили над Волгоградской область — 64 БПЛА. Атакам противника подверглись также Воронежская, Белгородская, Брянская, Ростовская и Курская области.