В Волгограде после падения обломков БПЛА начался крупный пожар

Крупный пожар начался в Красноармейском районе Волгограда после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительной информации, пламя вспыхнуло рядом с железнодорожной станцией Сарепта. Загорелся камыш. По словам очевидцев, огонь распространился на десятки квадратных метров. Видны клубы дыма.

Взрывы слышали в небе на юге Волгограда около пяти утра 15 марта. Беспилотники пытались атаковать местный нефреперерабатывающий завод.

Ранее стало известно, что минувшей ночью над шестью регионами России силы ПВО уничтожили 126 украинских дронов. Противник также пытался атаковать Воронежскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую и Курскую области. Информации о пострадавших нет.