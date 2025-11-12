Силы ПВО уничтожили беспилотники в трех районах Ростовской области

В трех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских дронов над российскими регионами в промежуток между 21:00 и 23:00 по московскому времени. Четыре БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Брянской, а также по одному беспилотнику — над Орловской и Курской областями.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в 2025 году жертвами атак ВСУ по гражданским объектам России стали 392 мирных жителя. Среди них 22 несовершеннолетних. Число пострадавших — 3205, в том числе 195 детей.