Средства ПВО за два часа сбили девять украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за два часа перехватили девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России .

Как уточнили в военном ведомстве, вражеские доны удалось уничтожить между 21:00 и 23:00 по московскому времени.

По данным министерства, четыре беспилотника ликвидировали над Ростовской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской и Орловской областями.

В Минобороны отметили, что все цели были уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее ведомство сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов ВСУ над российскими регионами.