Число погибших от атак дронов в России в этом году достигло почти 400
Мирошник: от атак ВСУ с февраля 2022 года пострадали более 24 тысяч россиян
Жертвами атак украинских беспилотников по гражданским объектам России стали сотни мирных жителей с начала 2025 года. Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова привели «Известия».
Число погибших достигло 392, среди которых 22 несовершеннолетних. Количество раненых за 10 месяцев составило 3205, включая 195 детей.
Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции достигли 7175 погибших и 17 617 раненых. Суммарное число жертв среди мирных жителей составило 24 792 человека.
«Беспилотники стали одним из основных средств нанесения удара по гражданским лицам, то есть у нас по росту доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА», — пояснил Мирошник.
Количество пострадавших от вражеских беспилотников выросло примерно на треть при сравнении июля и сентября. Чаще всего Вооруженные силы Украины применяют против гражданского населения дроны со шрапнелью.
Ранее Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю от украинских обстрелов пострадали 53 мирных россиянина.