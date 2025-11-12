Мирошник: от атак ВСУ с февраля 2022 года пострадали более 24 тысяч россиян

Жертвами атак украинских беспилотников по гражданским объектам России стали сотни мирных жителей с начала 2025 года. Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова привели «Известия» .

Число погибших достигло 392, среди которых 22 несовершеннолетних. Количество раненых за 10 месяцев составило 3205, включая 195 детей.

Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции достигли 7175 погибших и 17 617 раненых. Суммарное число жертв среди мирных жителей составило 24 792 человека.

«Беспилотники стали одним из основных средств нанесения удара по гражданским лицам, то есть у нас по росту доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА», — пояснил Мирошник.

Количество пострадавших от вражеских беспилотников выросло примерно на треть при сравнении июля и сентября. Чаще всего Вооруженные силы Украины применяют против гражданского населения дроны со шрапнелью.

Ранее Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю от украинских обстрелов пострадали 53 мирных россиянина.