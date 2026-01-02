Налет беспилотников ВСУ оставил без света четыре города ЛНР

Запущенные украинскими боевиками беспилотники не менее шести раз атаковали энергокомплекс Луганской Народной Республики и вывели из строя подстанцию на севере региона. Масштабное отключение затронуло четыре города, в которых находятся более 85 тысяч абонентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Там уточнили, что массированный налет беспилотников произошел в ночь на пятницу, 2 января.

Первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин заявил, что энергетики юго-западной сетевой компании приступили к ремонту подстанции.

«Удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тысячи абонентов. По прогнозу, к концу дня будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тысяч абонентов», — подчеркнул он.

Говтвин добавил, что самая сложная ситуация сложилась в прифронтовом городе, где работы по восстановлению подачи электроэнергии займут от трех до пяти суток.

В новогоднюю ночь сильный снегопад повредил линии электропередачи в Краснодарском крае, оставив без света около 43 тысяч жителей. Самая тяжелая ситуация сложилась в Белореченском районе, где со среды, 31 декабря, действует муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Местная жительница Ольга в комментарии 360.ru рассказала, что во многих домах нет света, воды и отопления, поэтому люди ищут выход, чтобы как-то прокормить себя. Она пояснила, что пришлось запаривать купленные продукты талой водой.