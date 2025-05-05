Силы ПВО уничтожили 9 дронов над Курской и Белгородскими областями

Дежурные средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на российские регионы. Девять дронов уничтожили над Курской и Белгородскими областями, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, с 20:30 до 21:00 по московскому времени пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили над территорией Курской области. Еще четыре беспилотника обнаружили и уничтожили в небе над Белгородской областью.

В ночь на 5 мая 26 украинских беспилотников ликвидировали над двумя областями России и Московским регионом. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью — 17 БПЛА.

Несколько дней назад украинский беспилотник атаковал Анапу. Обломки дрона повредили три частных дома Информации о пострадавших не поступало.