Силы ПВО уничтожили 7 дронов ВСУ в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников противника в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть в Таганроге и один в Батайске», — уточнил глава региона.

Слюсарь добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее украинские боевики попытались нанести ракетные удары по городам Бердянск и Токмак в Запорожской области, но российские военные успешно сбили четыре ракеты противника.

До этого Минобороны России сообщило, что российские зенитчики ликвидировали четыре украинских беспилотника над тремя регионами страны — Курской, Брянской и Белгородской областями.