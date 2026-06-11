Силы ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА во второй половине дня

Российские системы ПВО сбили или подавили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона», — отметили в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ в пятницу активно атаковали территорию Брянской области. Украинский беспилотник нанес удар по АЗС в Стародубском районе, пострадали семь человек, в том числе — 16-летний подросток.

Житель поселка Белая Березка погиб при атаке ВСУ, еще трое получили ранения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Незадолго до атаки беспилотниками ВСУ обстреляли дома из ракетной системы залпового огня «Град». Повреждения получили 10 многоквартирных домов и три частных, а также здание администрации.