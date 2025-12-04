Многоквартирный дом пострадал при атаке дронов в Воронежской области

Гусев сообщил о повреждении жилого дома при атаке БПЛА на Воронежскую область

В результате атаки украинских дронов на Воронежскую область повреждение получил жилой многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, после падения обломков БПЛА в одной из квартир пострадало остекление. Также повреждения получили аптека и продовольственный магазин в этом же здании. Кроме того, осколки посекли два автомобиля на парковке.

«В одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации и уже находится дома», — написал Гусев.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные службы. Они проведут оценку ущерба и начнут ремонтные работы.

Минобороны России утром 4 декабря сообщало об уничтожении 76 беспилотников над регионами страны, в том числе трех — над территорией Воронежской области.