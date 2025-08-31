Силы ПВО за ночь сбили 21 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 21 украинский беспилотник в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, восемь – над Ростовской, по одному – над Брянской и Белгородской.

Украина ежедневно пытается атаковать дронами объекты в центральных и приграничных регионах России. Система ПВО успешно перехватывает беспилотные летательные аппараты противника.

Ранее в Адыгее в результате атаки украинского БПЛА пострадали почти 50 квартир. Пострадал один человек, его отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.