Появились кадры отражения атаки ВСУ в Белгородской области

Он отметил, что российские военнослужащие вели огонь по вражеским дронам, когда энергетики проводили ремонтные работы в Шебекинском округе.

Накануне ночью три человека пострадали из-за сброса взрывных устройств с беспилотников в Белгороде и Белгородской области. В результате во дворе многоквартирного дома произошел взрыв. Ранения получили мужчина и женщина.

Другая атака произошла в поселке Дубино Краснояружского района. ВСУ нанесли удар по работающей в поле спецтехнике. Водитель получил баротравму, его доставили в больницу. Кроме того, в результате обстрела в Белгороде разбились стекла в трех квартирах жилых домов.