Появились кадры отражения атаки ВСУ в Белгородской области
Гладков: российские бойцы отразили атаку дронов ВСУ во время ремонтных работ
Бойцы отряда Боевого армейского резерва страны («БАРС-Белгород») отразили атаку беспилотников ВСУ в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал кадры в Telegram-канале.
Он отметил, что российские военнослужащие вели огонь по вражеским дронам, когда энергетики проводили ремонтные работы в Шебекинском округе.
Накануне ночью три человека пострадали из-за сброса взрывных устройств с беспилотников в Белгороде и Белгородской области. В результате во дворе многоквартирного дома произошел взрыв. Ранения получили мужчина и женщина.
Другая атака произошла в поселке Дубино Краснояружского района. ВСУ нанесли удар по работающей в поле спецтехнике. Водитель получил баротравму, его доставили в больницу. Кроме того, в результате обстрела в Белгороде разбились стекла в трех квартирах жилых домов.