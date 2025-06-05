Силы ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ над тремя регионами России

Российские зенитчики уничтожили 29 дронов ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 22:00 по московскому времени 4 июня до 00:00 по московскому времени 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные сбили 15 украинских дронов над Белгородской областью, 11 — над Ростовской и еще три беспилотника ВСУ — над Воронежской областью.

До этого Минобороны сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали семь украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также над полуостровом Крым.

В начале недели оборонное ведомство сообщило, что российские зенитчики сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, 316 беспилотников и четыре бомбы JDAM в течение суток.