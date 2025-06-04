Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи уничтожили семь украинских беспилотников в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что два БПЛА сбили над территорией Курской области, четыре беспилотника — над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области.
Днем ранее линия электропередач Джанкой — Мелитополь на 150 киловольт из-за обстрела отключилась. В итоге без света остались более 227 тысяч человек и около 300 населенных пунктов в девяти муниципальных округах. Специалисты уже готовят резервные схемы подачи электричества и восстанавливают энергоснабжение.
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