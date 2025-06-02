Силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 БПЛА за сутки

Минобороны: ПВО за сутки сбила 316 беспилотников и две ракеты Storm Shadow

В течение суток российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, 316 беспилотников и четыре бомбы JDAM. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 205 — вне зоны проведения СВО», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракетные войска, ударные беспилотные аппараты, артиллерия и оперативно-тактическая авиация нанесли огневое поражение складам боеприпасов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, также пунктам временной дислокации иностранных наемников и подразделений ВСУ в 152 районах.

Ранее стало известно, что при налете беспилотников в Рязанской области никто не пострадал, писал RT.