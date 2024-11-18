Системы ПВО обнаружили и уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал глава области.
Подразделения противовоздушной обороны продолжают работу по обнаружению и уничтожению вражеских дронов. Богомаз призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.
Накануне ночью российские системы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью
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