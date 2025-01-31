Силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 украинских беспилотников этой ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага», — уточнил глава региона.

Врио губернатора перечислил города и районы, где сбили вражеские дроны. Это Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новошахтинск, а также Миллеровский, Октябрьский, Тарасовский, Чертковский, Зерноградский, Красносулинский районы области.

Слюсарь отметил, что, по данным оперативных служб, обошлось без пострадавших. Но возле хутора Грачева в Красносулинском районе оборвались электропровода. Это произошло в результате падения обломков беспилотника на опору ЛЭП.

Глава региона добавил, что информацию о последствиях на земле в других городах и районах области еще уточняют.

Ранее жители Волгоградской области сообщили об атаке дронов ВСУ.