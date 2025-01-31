Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область

Shot: жители Волгоградской области сообщили о взрывах и стрельбе в районе НПЗ

Украинские военные попытались атаковать беспилотниками Волгоградскую область, местные жители сообщили о взрывах и стрельбе в Красноармейском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, местные жители услышали звук пролета украинских беспилотников и взрывы около 03:00. Очевидцы рассказали, что взрывы и стрельба раздавались в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По предварительной информации, над областью работают силы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

Официальная информация пока отсутствует.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью российские зенитчики перехватили и ликвидировали 32 дрона ВСУ над семью регионами страны и над акваторией Азовского моря. Один беспилотник сбили над Волгоградской областью.