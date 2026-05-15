Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого Собянин в пятницу также сообщал о пяти ликвидированных БПЛА — в 00:14, 00:27 и 00:41.

Минобороны утром 15 мая рапортовало об уничтожении 355 беспилотников над территорией России. БПЛА сбивали над регионами страны и акваторией Каспийского и Азовского морей.

Глава Рязанской области Павел Малков сообщал, что после атаки БПЛА погибли три человека, еще 12 получили ранения, среди них есть дети. Из-за удара пострадали два жилых многоэтажных дома, обломки дрона рухнули на территорию одного из промышленного предприятия в регионе.