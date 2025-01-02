Украина и Польша запустили совместное производство оружия

На территории Польши создали предприятие, которое производит оружие для Украины. Об этом Interia сообщил украинский дипломат Петр Лукасевич.

«К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также ведется в сфере высоких технологий», — рассказал временный поверенный в делах Украины в Польше.

Ранее действующий президент США Джо Байден объявил о выделении новых траншей военной помощи Украине. Страна получит дополнительный пакет объемом почти 2,5 миллиарда долларов.

По словам Байдена, на эту сумму Пентагон поставит сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

За несколько дней до этого литовский президент Гитанас Науседа признался, что странам Евросоюза больше нечего отправлять Украине — склады оружия опустели.