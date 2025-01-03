Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к фото и картам НПЗ из-за дронов ВСУ

Московский суд обязал компанию «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России из-за регулярных атак дронов ВСУ. Это первое подобное судебное решение в России, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Исковые требования — удовлетворить», — говорится в решении суда.

Компанию обязали исключить информационный доступ к инфраструктуре НПЗ «путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иные элементов завода) из поисково-информационной картографической службы „Яндекс карты“».

Представитель прокуратуры обосновал свои требования тем, что НПЗ обеспечивают нужды российской армии и флота в ходе спецоперации. Украинские боевики атакуют предприятия, используя дроны, из-за чего страдают не только заводская инфраструктура и сотрудники, но и подрывается обороноспособность страны.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В конце декабря 2024 года украинские дроны атаковали нефтебазу под Смоленском.