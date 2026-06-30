Российские средства ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ над трассой «Новороссия»
Минобороны заявило об уничтожении дронов ВСУ Hornet над трассой «Новороссия»
Действующие в зоне проведения специальной военной операции подразделения войск беспилотных систем «Варяг» сбили над трассой «Новороссия» ударные БПЛА, запущенные украинскими боевиками. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Противник направил летательные аппараты вглубь территории России. Среди уничтоженных беспилотников оказались американские БПЛА Hornet, а также FP-1, «Бобер» и «Майя».
«Огнем стрелкового вооружения и воздушными таранами <…> над трассой Р-280 „Новороссия“ сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа ВСУ, направляемые противником вглубь территории России», — заявили в ведомстве.
В ночь на 30 июня дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 419 беспилотников, запущенных с территории Украины.