Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Ростовской областью

Над Ростовской областью ночью 28 декабря силами ПВО и средствами РЭБ уничтожили 17 дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал глава региона.

Он уточнил, что по данным оперативных служб, никто из людей не пострадал. На земле также разрушений нет.

Ранее этой ночью украинские БПЛА атаковали Красногвардейский район в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя.

Также силы ПВО уничтожили более десяти вражеских беспилотников в Воронежской области. В результате атаки обломки одного из сбитых дронов повредили железнодорожную контактную сеть.