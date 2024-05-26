Три беспилотника сбили над Орловской областью

Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«По предварительной информации разрушений и жертв нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы», — написал он.

В ночь на субботы дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ над Брасовским районом Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявлял об отсутствии пострадавших и разрушений.

Кроме того, ПВО уничтожила сразу семь украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. По предварительным данным, обошлось также без разрушений и жертв.

Днем ранее после удара дрона ВСУ под Белгородом загорелось сельскохозяйственное предприятие. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар.