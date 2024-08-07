Шестеро детей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Львова-Белова: при атаке ВСУ на Курскую область шестеро детей получили ранения

Фото: Unsplash

В результате нападения ВСУ на Курскую область пострадали шестеро детей. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи», — написала она.

Двое детей проходят лечение амбулаторно, одну девочку в состоянии средней тяжести увезли в детскую областную больницу. Двухлетний мальчик, у которого погибла мать, находится в больнице, у него осколочные ранения спины. Еще двоих детей доставили в больницу.

В ночь на 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что обстановка в приграничье тяжелая, но контролируемая. Работают пограничники и военные.

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