Несколько украинских беспилотников подавили в Воронежской области

Гусев: силы ПВО подавили несколько беспилотников ВСУ под Воронежем

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — написал он.

Обломки еще одного украинского беспилотника упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В нескольких квартирах выбило окна, некоторые машины получили повреждения.

Предварительно, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, уточняя последствия атаки. Гусев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Он призвал местных жителей не трогать и не приближаться к обломкам беспилотников.

Курская область также подверглась атаке со стороны ВСУ. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пострадали шестеро детей.

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