Силы ПВО уничтожили 11-й дрон ВСУ, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник, летевший на Москву. Уже 11-й по счету, уточнил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Украинские боевики атаковали дронами столицу еще днем 26 октября. После обеда и до полуночи российские военные сбили пять вражеских беспилотников. В ночь на 27 октября атаки продолжились.

«ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Ранее в Донецке из-за атак украинских БПЛА загорелись три квартиры в девятиэтажном доме. В региональном управлении ФСБ сообщили, что боевики ВСУ также пытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске, запустив чешский ударный дрон FP-2, вооруженный авиабомбой.