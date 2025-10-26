В ДНР перехватили чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой

ВСУ пытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске на востоке ДНР с помощью чешского беспилотника с авиабомбой. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

«На окраинах города система РЭБ перехватила новейший образец чешского ударного беспилотника FP-2, вооруженный авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 килограммов», — рассказали в ведомстве.

После неудачи ВСУ выпустили по станции четыре чешских БПЛА FP-1 с осколочно-фугасными зарядами. Беспилотники нейтрализовала система РЭБ «Купол Донбасса». Также она перехватила атаки дронов ВСУ по электроподстанции в Волновахе и ЛЭП под Докучаевском.

В ДНР на прошлой неделе ликвидировали группу иностранных наемников, предположительно поляков. Российские военнослужащие атаковали боевиков при помощи FPV-дронов. При себе у них обнаружили натовские винтовки М4 производства Colt.