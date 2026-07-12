Обломки БПЛА упали на трассе в Ростовской области

Украинские боевики атаковали ночью Ростовскую область с помощью беспилотников, системы ПВО сбили более 20 аппаратов. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атаку БПЛА отразили в Таганроге и Каминск-Шахтинском, в Азовском, Неклиновском, Тарасовском и Миллеровском районах, а также в Таганрогском заливе.

«Не обошлось без последствий», — уточнил губернатор.

По его словам, фрагменты одного из беспилотников упали на трассе М4 «Дон на 885 километре по направлению на юг. Слюсарь отметил, что обошлось без пострадавших, движение на участке перекрыли.

На место ЧП прибыли экстренные службы, поток автомобилей направили через поселок Тарасовский.

Также из-за атаки БПЛА получил повреждения танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Никто не пострадал, пожар локализовали. Угрозы разлива нефтепродуктов не возникло – судно было пустое.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал подростка на велосипеде. Школьник получил осколочные ранения.