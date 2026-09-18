Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 45 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале .

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 45 украинских беспилотников», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры тоже не зафиксировали.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 20 беспилотников на подлете к Москве. К 1:33 ликвидировали первые 10 дронов, через полчаса градоначальник сообщил об уничтожении еще 10 БПЛА. На места ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.