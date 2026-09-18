ВСУ повредили дома и автомобили в Ростовской области

В результате воздушной атаки на Ростовскую область повреждения получили дома, машины и газовые трубы. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

Прошедшей ночью силы ПВО отразили атаку 50 БПЛА на регион, никто не пострадал.

«Но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА», — отметил глава области.

В Батайске пострадало остекление в частном доме, в Азове под удар попали пять частных зданий и четыре авто. В Неклиновском районе обломки повредили кровлю и остекление в восьми многоквартирных домах и четыре машины.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителям, чье имущество получило повреждения, окажут помощь.

Над Тульской областью силы ПВО ликвидировали 45 беспилотников за ночь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.